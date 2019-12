Reggio Calabria, il raccapricciante ordine del giorno del Consiglio Comunale di Natale: gemellaggio con Betlemme e una lista infinita di “debiti fuori bilancio” da riconoscere. A Palazzo San Giorgio mancano solo il Bue e l’Asinello…

18 Dicembre 2019 17:08

Reggio Calabria: ecco il chilometrico ordine del giorno del consiglio comunale convocato per Sabato 21 dicembre, gemellaggio con Betlemme e una lista infinita di “debiti fuori bilancio” da riconoscere. Sempre più drammatica la situazione economica di Palazzo San Giorgio

Convocato per sabato 21 dicembre, il consiglio comunale di Reggio Calabria dove spicca, come primo punto all’ordine del giorno, per rimanere in tema natalizio, il gemellaggio tra la città dello Stretto e Betlemme. Come si può notare dal raccapricciante ordine del giorno (in basso tutto l’elenco) c’è una lista infinita di “debiti fuori bilancio” da riconoscere tra persone fisiche e varie ditte. Tutto ciò indica che le condizioni delle casse comunali sono sempre più drammatiche e vi sono delle chiare difficoltà ad onorare i vari pagamenti che Palazzo San Giorgio deve effettuare, vedi il ritardo nel pagamento all’Avr.

ORDINE DEL GIORNO:

Accordo di gemellaggio istituzionale tra il comune di Reggio Calabria e la città di Betlemme Ratifica delibera di Giunta Comunale N. 263 del 28-11-2019 Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex Ard. 20, D.L.GS. 19-08-2016. N.175, come modificato dal D.L.GS. 16-06-2017, N. 100 Approvazione Istituzione del Garante della Salute presso il comune di Reggio Calabria Riconoscimento debiti fuori bilancio da maggio a novembre 2018 Riconoscimento debiti fuori bilancio mese di dicembre 2018 Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’Art. 194 Lette. A) del D. LGS. 267/2000- Sentenza 463/2017 a favore di Cardile Filippo e Cardile Valter Pietro Riconoscimento debiti fuori bilancio per sentenze esecutive notificate al Comando Pm nel mese di Giugno 2019 Riconoscimento DFB sentenze di ottemperanza pronunciate dal Tar di Rc notificate all’ente nei mesi di agosto e settembre 2019 Riconoscimento debiti fuori bilancio sentenza esecutiva – Rimborso pro quota parte alla prefettura /Utg di Reggio Calabria Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da titoli giudiziali esecutivi notificati a settembre 2019 Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da titoli giudiziali esecutivi notificati nei mesi di ottobre e novembre 2019 Decreto presidenziale N.541/2918 Tribunale Amministrativo regionale della Calabria sede staccata di Reggio Calabria- creditore Orlando Fortunato (Fasc. 74974/C)- Proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento debiti fuori bilancio Ex Art. Comma 1 Lettera AD. LGS N. 267/2000 Sentenza N. 1888 del 19-08-2018 Giudice di Pace di Reggio Calabria creditore Andrea Maruzzo (Fasc. 57987/C)- Proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento debiti fuori bilancio ex Art. Comma 1 Lettera A) D. LGS N. 267/2000 Sentenza N. 2206 del 16-10-2018 giudice di Pace di Reggio Calabria creditore Caterina Romeo (Fasc. 62768/C) proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento debiti fuori bilancio ex Art. Comma 1 Lettera A) D.LGS N. 267/2000 Decreto di liquidazione CTU N. Cronol. 8784/2013 Tribunale Civile di Reggio Calabria- Creditore Maria Modaffari (Fasc. 62847/C)- Proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento debiliti fuori bilancio Ex. Art. Comma 1 Lettera A) D. LGS N. 267/2000 Decreti di liquidazione CTU N. Cron 8773/2013 Tribunale Civile di Reggio Calabria- Creditore Maria Modaffari (Fasc. 62848/C)- Proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento debiliti fuori bilancio Ex. Art. Comma 1 Lettera A) D. LGS N. 267/2000 Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai senti dell’Art. 194 del D. LGS. 267/2000 derivanti da ordinanza N. 7333/2018 della corte d’Appello di Reggio Calabria- Risarcimento indennizzo di esproprio terreno per la realizzazione di un campo di pattinaggio ad Arghillà Riconoscimento debito fuori bilancio ai senti dell’Art. 194 C, 1 Lett. A) del D. LGS 267/2000- sentenza del consiglio di Stato N. 1882/2015 Effedil Costruzioni SRL Decreto ingiuntivo Bronchi Combustibili SRL Riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza Aci Riconoscimento debito fuori bilancio Serenza Costruzioni Riconoscimento debito fuori bilancio ditta Camera Costruzioni SRL Riconoscimento debito fuori bilancio ditta De Carlo Geometra Vincenzo Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di alcuni costroni in frana nelle località Sambatello, Santa Lucia, Archi, Gallico, Gallina ed altre- Riconoscimento debito fuori bilancio Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di alcuni costoni in frana nelle località di Mosorrofa, Sala di Mosorrofa e altre- Riconoscimento debito fuori bilancio

