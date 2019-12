Reggio Calabria, Confartigianato: “diminuiscono i prestiti bancari alle imprese, crescono i depositi e l’usura”

17 Dicembre 2019 17:30

Reggio Calabria, Confartigianato: “Continuano a diminuire i prestiti bancari alle imprese , il trend non si è arrestato nemmeno negli ultimi mesi del 2019”

“Continuano a diminuire i prestiti bancari alle imprese , il trend non si è arrestato nemmeno negli ultimi mesi del 2019 . Si alza , sempre più , il livello dei depositi bancari malgrado i rendimenti siano ridotti ai minimi storici. Questo testimonia uno situazione di sfiducia e paura nel futuro che può essere capito quando il fenomeno emerge tra i cittadini non può essere accettato quando proviene dalle istituzioni bancarie o peggio viene provocato dalle istituzioni di governo del paese”, è quanto scrive in una nota Confartigianato Reggio Calabria. “E’ vero che la Calabria -prosegue- secondo i dati è quella che ha subito un minore decremento rispetto al resto del paese, ma questo flusso statistico è dovuto ad una disparità di erogazione del credito , storica. In Calabria da sempre non si eroga credito e quindi anche una sia pur lieve diminuzione , rappresenta una calamità . Si aggiunga a ciò , i tassi elevatissimi applicati rispetto ad altre realtà regionali e ci troviamo di fronte una situazione drammatica . Aggravata , da un contesto generale che vede la presenza mafiosa gestire , direttamente o indirettamente il mercato del credito illegale con la borsa sempre aperta per gli imprenditori in difficoltà e che spesso sono costretti ad infilarsi in un vortice demolitore della persona e dell’azienda . L’assenza del credito fa crollare gli investimenti in attrezzatura e tecnologie oltre a creare una crisi di liquidità alle aziende e nel tempo sbatte fuori dal mercato le imprese . IL Governo , ora annuncia una banca del mezzogiorno che esiste già da tempo ma non funziona per salvare l’ennesimo istituto bancario e contemporaneamente sono azzerati anche i fondi di prevenzione all’usura che svolgevano una funzione di argine ad un fenomeno sommerso ma che rischia di diventare esplosivo nel prossimo futuro . Confartigianato chiede vere banche di investimento per il mezzogiorno e forti investimenti nei fondi di garanzia per non azzerare la speranza di una economia che pure tra mille difficoltà resiste e cresce”, conclude la nota.

