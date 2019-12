Reggio Calabria: insediata la Commissione per l’Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

18 Dicembre 2019 15:04

Si è insediata nei giorni scorsi la nuova Commissione per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa del Comune di Reggio Calabria. La presidenza della Commissione, istituita con delibera di Consiglio Comunale, è stata affidata, in seguito ad una procedura di selezione pubblica, alla Dottoressa Maria Pia Porcino, in passato già Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Reggio Calabria e Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Asl 11 di Reggio Calabria. La nuova Presidente Maria Pia Porcino questa mattina ha fatto visita al Sindaco Giuseppe Falcomatà per un incontro al quale ha preso parte anche il Consigliere delegato all’Edilizia Residenziale Pubblica Giuseppe Sera.

La riunione operativa è servita a fare il punto sui prossimi passaggi che la Commissione dovrà affrontare. Nelle prime battute, dopo l’insediamento, è stata già avviata l’attività di censimento delle domande di assegnazione in emergenza abitativa. Contestualmente sono stati individuati i riferimenti normativi vigenti per la predisposizione di una graduatoria, con i relativi punteggi, che sarà stilata già a partire dalla prossima riunione della Commissione. Un atto propedeutico alla predisposizione degli atti necessari per le prime assegnazioni di alloggi.

