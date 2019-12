22 Dicembre 2019 15:25

Reggio Calabria: il Comitato Festa del vino di Sambatello dona il pranzo di Natale ai degenti dell’Hospice Via delle Stelle e agli eventuali familiari presenti

Anche quest’anno il Comitato Festa del vino di Sambatello e la Parrocchia Santa Maria delle Grazie e San Sebastiano Martire, grazie ai proventi della 5ª edizione della Festa del vino, rinnova la propria solidarietà con delle piccole donazioni indirizzate ad alcune strutture reggine che di solidarietà, umanità e volontariato si nutrono e consentono loro di poter operare a favore di persone meno fortunate. Il Direttivo della Festa del vino dopo aver donato un piccolo contributo economico all’Istituto Suore di Maria Riparatrici ha “deciso quest’anno, con enorme piacere, di donare il pranzo di Natale ai degenti dell’Hospice Via delle Stelle e agli eventuali familiari presenti. Ci auguriamo quindi, che il nostro piccolo gesto, che avremmo preferito non divulgare, funga da esempio e da stimolo per chi, dimentica spesso la presenza di queste straordinarie e indispensabili realtà sul territorio che si sostengono e sopravvivono esclusivamente con la solidarietà e con il volontariato di tante singole persone, tante Associazioni, Enti o Comitati presenti in città”.

