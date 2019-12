Reggio Calabria, un cittadino scrive a Sindaco e Assessori: “ma voi dove vivete? Come fate a non percepire gli enormi problemi che ci attanagliano ogni giorno?”

17 Dicembre 2019 11:38

Reggio Calabria: la segnalazione di un cittadino esasperato per le condizioni in cui versa la città

Un lettore di StrettoWeb e cittadino indignato di Reggio Calabria, ci ha inviato una lettera riguardo le condizioni in cui versa la città e il “degrado inarrestabile verso la quale questa città sta sprofondando”. Ecco lo sfogo del cittadino: “Gentile Direttore, ho già avuto occasione di scrivere attraverso la vostra redazione per manifestare il senso di disagio e di frustrazione quale cittadino di Reggio Calabria con cui sono costretto insieme alla maggior parte del popolo reggino, oramai da anni, a convivere a causa del degrado inarrestabile verso la quale questa città sta sprofondando. Vorrei fare una domanda al primo Cittadino ed alla classe classe politica tutta che ci governa, ma voi vivete a Reggio Calabria? Vi capita di percorrere le strade di Reggio Calabria (indifferentemente centro o periferia che sia)? Vi imbattete, come noi normali cittadini, nei disagi che giornalmente viviamo? Le vedete le innumerevoli microdiscariche nei pressi di ogni palazzo o abitazione di Reggio? Le percorrete le strade devastate della città dove le poche vie asfaltate solo qualche mese fa, sono state completamente distrutte per l’istallazione della fibra? Ma vi chiedete a cosa serve la fibra in una città dove ancora ci sono problemi di rifiuti, di viabilità e di acqua? Dove la sanità è un vero miraggio? Dove la frase più frequente di ogni reggino è:” in caso di malattia spero di avere il tempo di organizzarmi per andare al nord”.

Signor Sindaco, Assessori e membri della giunta tutta ma voi li conoscete queste problematiche? Li vivete anche voi sulla vostra pelle come noi, normali cittadini? Ma pensate veramente di poter coprire tutto con qualche illuminazione natalizia quà e là per impedire di vedere la catastrofe sanitaria verso la quale ci stiamo, inesorabilmente, avviando?

Non voglio discutere di chi sia la colpa, non mi basta più: “è un problema che viene da lontano, colpa delle altre amministrazioni”, frasi fatte, non è più accettabile come giustificazione. Erano state fatte delle promesse cinque anni fà, e non sono state mantenute, punto. Una amministrazione si giudica dai risultati che i cittadini percepiscono in tema pulizia, ordine, viabilità, strade, servizi, sicurezza etc, e di tutto questo nulla funziona, difatti siamo sempre in fondo alla classifica delle città italiane per vivibilità.

Un politico/amministratore che si rispetti, a questo punto, avrebbe dovuto accettare la realtà dei fatti, presentarsi ai cittadini che lo hanno votato, chiedere scusa, relazione sulle cause di questo fallimento dopo, dimettersi e lasciare che i cittadini valutino l’operato sino ad oggi portato avanti. Mera utopia, qui non siamo in Inghilterra, qui il politico non è a servizi dei cittadini e non risponde del suo operato agli elettori che lo hanno votato.

Che dire redazione di Strettoweb, auguri di Buon Natale e felice ANNO NUOVO!!!!

un lettore”.

Lettera firmata

