Reggio Calabria: il Circolo Culturale “L’Agorà” conclude il programma del 2019 ospitando la presentazione dell’ultimo romanzo di Demetrio Casile

18 Dicembre 2019 10:05

Il Circolo Culturale “L’Agorà” conclude il programma del 2019 ospitando la presentazione dell’ultimo romanzo di Demetrio Casile “Casile Eroe per necessità”, un percorso letterario all’interno del quale, il personaggio principale si ritrova su di un isola assieme ad un bimbo di pochi mesi. Poco tempo prima era in viaggio in aereo, ma qualcosa va storto. L’autore della seconda narrativa è calabrese di nascita e bolognese di adozione, nel capoluogo emiliano è titolare della cattedra di Pittura-Disegno-Acquerello presso l’Istituto Belle Arti e insegna all’Università “Primo Levi”. Demetrio Casile Casile (in memoria di entrambi i genitori aventi lo stesso cognome) è pittore, sceneggiatore e regista, ha vinto il Premio Solinas con Un ragazzo di Calabria, film diretto da Luigi Comencini. Ritornando agli aspetti letterari di Demetrio Casile Casile il suo primo romanzo Intorno all’albero… la stupidità! ha venduto oltre diecimila copie. L’appuntamento, in collaborazione con Altromondo Editore e la Libreria Ave, avrà luogo venerdì 20 dicembre (ore 16,30) presso la sala conferenze Chiesa San Giorgio al Corso (ingresso Via Giudecca – inizio tapis roulant) di Reggio Calabria. Dopo i saluti di Natale Bova (vice presidente del sodalizio culturale organizzatore, i lavori saranno coordinati dalla giornalista Antonella Postorino. Sarà presente l’autore.

