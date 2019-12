7 Dicembre 2019 19:22

Reggio Calabria: al Teatro Cilea lo spettacolo di solidarietà con il concerto di Red Canzian “Testimone del tempo – tour 2019”

La segreteria Regionale e Provinciale del SIULP, in occasione dello spettacolo di solidarietà che si terrà Giovedì 12 Dicembre p.v., alle ore 21.00, presso il Teatro “F. Cilea”, con il concerto di Red Canzian, “Testimone del tempo – tour 2019”, ha indetto per Martedì 10 dicembre p.v., alle ore 12:00, presso la sala “F. Perri” di Palazzo Alvaro, una conferenza stampa di presentazione. All’iniziativa prenderanno parte, tra gli altri, il Segretario Generale Regionale SIULP, Giuseppe Lupia, il Segretario Generale Provinciale, Giuseppe De Stefano, il Vicario della Questura di Reggio Calabria, Gaetano Cravana, il Presidente del Consiglio Regionale, Nicola Irto, il Sindaco del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà, l’assessore ai LL.PP. del Comune di Reggio Calabria, Giovanni Muraca, il responsabile Immigrazione dell’Associazione “Papa Giovanni XXIII”, Giovanni Fortugno, il Presidente della Fondazione “Via delle Stelle”, Vincenzo Trapani-Lombardo, il direttore artistico, presidente dell’Associazione Cultura&Spettacolo “Siglaeffe”, Renato Funaro, e la presentatrice della serata, la giornalista Eva Giumbo. Durante la conferenza sarà presentato anche il cortometraggio, realizzato dalla segreteria provinciale, che sarà proiettato la sera dello spettacolo. La toccante storia di uno dei tanti minori migranti giunto in questa città ed ospite della Casa SS. Annunziata dell’associazione “Papa Giovanni XXIII”.

