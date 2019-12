Reggio Calabria, Filcams Cgil: “Manital non paga. Da Poste Italiane nessuna risposta”

6 Dicembre 2019 10:31

Reggio Calabria, Filcams Cgil: “sciopero di due giorni con presidio presso la sede della società committente di via Miraglia il 9 dicembre e sit-in di fronte la Prefettura il 10”

“Sciopero di due giorni proclamato dalla Filcams Cgil con presidio presso la sede della società committente di via Miraglia il 9 dicembre e Sit-in di fronte la Prefettura il 10”. Lo annunciano Samantha Caridi e Giuseppe Vercelli rispettivamente per la Filcams Cgil di Reggio Calabria e Gioia Tauro. “L’azienda piemontese – proseguono– con sede a Ivrea che in Provincia di Reggio Calabria occupa circa 100 persone da diversi mesi in crisi non riesce a garantire gli stipendi. Il 20 dicembre è prevista l’udienza del Tribunale di Torino che si dovrà pronunciare sul futuro della Manital. Il cambio di proprietà e l’ingresso di IGI investimenti, al momento non ha portato benefici e i lavoratori e centinaia di famiglie sono in ginocchio da mesi, spiegano i sindacalisti.

“Dopo una precedente giornata di sciopero -continua la Filcams- si era riusciti ad ottenere importanti rassicurazioni dalla committente Poste Italiane in merito al pagamento in surroga previsto dalla normativa. Anche la stessa Manital aveva inviato a Poste Italiane tutta la documentazione necessaria affinchè si rendesse più snella la procedura del pagamento diretto ma ad oggi Poste non ha ancora pagato nessuno né sono giunte notizie confortanti. Con le festività ormai alle porte, ben cinque mensilità arretrate la tenuta economica di tutti i lavoratori è divenuta ormai insostenibile. Ci auguriamo di ricevere presto da Poste i pagamenti perché a pagare non possono essere sempre i lavoratori e il tempo è ormai scaduto”, conclude la Filcams.

