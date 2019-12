5 Dicembre 2019 18:36

Reggio Calabria: cerimonia di Premiazione della 3ª edizione del Concorso Internazionale “Ingenium volat, liber manet: vivi il libro d’artista” promosso dall’Associazione Naòs Arte&Cultura

La cultura a portata di tutti e per tutti. Anche la cerimonia di premiazione della Terza Edizione del Concorso Internazionale “Ingenium volat, liber manet: vivi il libro d’artista” è stata permeata dalla consueta atmosfera offerta dall’Associazione Naòs Arte&Cultura, organizzatrice del Concorso e dell’iniziativa. Valorizzazione del pensiero letterario e dei suoi generi più apprezzati, riflessioni sincere e pulite, freschezza, genuinità degli interventi e spunti di originalità il tutto nell’accogliente ambientazione di Spazio Teatro. Un mix di elementi tanto cari allo spirito di Naòs, che intende unire e non dividere, includere e non escludere. Sabato 30 novembre è calato il sipario anche su questa stagione “naossina” della cultura che, con la passione, l’abnegazione e il sacrificio del presidente Alessandro Gallo e del vicepresidente Eleonora Maria Barbaro (in arte Negr Art) coadiuvati dal giornalista Alessandro Crupi, sta proponendo un nuovo dialogo tra le arti in città. I versi sono fortissimi attrattori delle emozioni, che li creano. E così non sono mancati momenti di emozione tra i premiati e il numeroso pubblico presente nell’incedere della cerimonia. Vincitore assoluto della Terza Edizione del Concorso è stato il poeta Giovanbattista Romeo. Per quanto riguarda, invece, le singole sezioni, nella Poesia Singola primo premio a Giuseppe Melardi, secondo Edoardo Firpo e terza Sonia Pangallo. Menzione d’onore ad Alfonso Gargano, segnalazione di merito a Martina Comassi e premio della critica a Italia Chianello. Per la Narrativa Breve, invece, sul gradino più alto del podio Gabriele Andreani, secondi ex-aequo Maurizio Polimeni e Felice Diego Licopoli, terzo Giovanni Spinella. Premio della critica conferito, invece, a Domenico Pujia. Nella Sezione Aforisma, nuova vittoria di Edoardo Firpo, secondo Giovanbattista Romeo e terza Elettra Marino. Così hanno decretato i giurati Cinzia Aurelia Messina, Domenico Nava, Mirela Stillitano, Nancy Calabrò e Fabrizio Caramagna. Premi speciali per la loro attività creativa sono stati attribuiti a Rosario Tortorella, Antonino Gaudioso, Tiziana Zimbalatti e Alba Nisticò. Riconoscimenti speciali anche per le Associazioni “Lelefante” e “Crisalide”.

Valuta questo articolo