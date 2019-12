Reggio Calabria, le associazioni dei proprietari e degli inquilini: “soddisfazione per la conferma della cedolare secca al 10% sui contratti di locazione a canone concordato sugli immobili ad uso abitativo”

17 Dicembre 2019 12:06

Le Associazioni dei proprietari Uppi, Confabitare e Federproprietà, e degli inquilini Ania e Conia della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nel rivolgere un saluto al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Paola De Micheli, per la sua presenza nella Città dello Stretto, esprimono “soddisfazione e apprezzamento per la conferma, anche per il 2020 , della cedolare secca al 10% sui contratti di locazione a canone concordato sugli immobili ad uso abitativo ma , nello stesso tempo, manifestano tutto il loro dissenso in merito alla decisione , assunta dalla Commissione Bilancio del Senato, sulla mancata proroga della cedolare secca al 21% per le locazioni degli immobili di categoria catastale C/1, introdotta dal precedente Governo gialloverde nella Finanziaria 2019. Questa ulteriore misura di agevolazione fiscale limiterebbe di molto l’evasione con l’emersione, totale o parziale, dell’affitto in nero. Riteniamo, inoltre, che anche la cedolare secca da applicare sugli immobili ad uso commerciale, dovrebbe riguardare contratti di locazione a canone concordato da determinarsi attraverso la stipula e il deposito di appositi accordi territoriali sottoscritti dalle Associazioni dei proprietari e degli inquilini. Questi contratti incentiverebbero i proprietari a locare gli immobili , ad uso commerciale , a canone calmierato con vantaggi in termini di risparmi economici sui fitti da parte di moltissimi artigiani e commercianti. A nostro avviso, la cedolare secca sugli immobili ad uso non abitativo dovrebbe applicarsi solo su quelli ricadenti nei comuni capoluogo di Provincia. Chiediamo, pertanto, a Lei Sig.ra Ministro, un intervento diretto del Governo Nazionale al fine di rivedere la decisione già assunta in merito alla cedolare secca sulle locazioni di immobili di categoria catastale C/1 e di voler riconfermare anche per il prossimo anno la suddetta agevolazione fiscale già introdotta dall’art. 1 , comma 59 , Legge 30 dicembre 2018 , n. 145 (Legge di Bilancio 2019)”.

