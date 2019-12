20 Dicembre 2019 13:12

A Reggio Calabria il Capodanno a Piazza Duomo

Il Comitato Corso Sud e Deep Club di Reggio Calabria presentano il Capodanno 2020 in piazza Duomo. Durante la serata saranno presenti i dj set Enzo Romeo e Joshua Giglio, il vocalist vincitore di Sanremo Kiko Fisichella, il live singer Martina Faccioli, per il tribal percussion il maestro Sacchetti e direttamente da Radio Antenna Febea Carmelo Ligato. Tutta la serata sarà in diretta su Radio Antenna Febea. L’ingresso sarà gratuito.

