Reggio Calabria, Callea (FP Cgil): “al Grande Ospedale Metropolitano le ferie per il personale sono un miraggio”

17 Dicembre 2019 15:25

Reggio Calabria, Callea (FP Cgil): “nella sanità pubblica reggina, anche i diritti basilari vengono disattesi, al Grande Ospedale Metropolitano le ferie per il personale sono un miraggio”

“Quando si parla di cattiva Sanità spesso non si considera abbastanza, o non si considera affatto, la precarissima condizione di lavoro a cui sono sottoposti gli operatori della Sanità calabrese. Dirigenti medici, infermieri, o. s. s. , tecnici, personale amministrativo, sono tutti – nessuno escluso – alle prese con un peggioramento delle condizioni di lavoro senza precedenti. Il Piano di Rientro, il blocco del turn over, il vuoto di potere o l’incapacità decisionale hanno determinato una Sanità che non solo non risparmia nulla in termini di risorse finanziarie, ma che offre un servizio sempre peggiore al netto di un sacrificio sempre maggiore da parte dei lavoratori. Tra le tante problematiche che caratterizzano le condizioni di lavoro dei dipendenti della Sanità calabrese e, nella fattispecie, del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, registriamo quella delle ferie non fruite, sintomatica di una generalizzata carenza di organico a cui si cerca di sopperire con il diniego delle richieste di congedo, in deroga al Contratto Collettivo Nazionale”, è quanto scrive in una nota Francesco Callea, Segretario Generale Fp Cgil Reggio Calabria-Locri. “E non si tratta -prosegue- di cosa di poco conto se si considera che parte del personale, specie chi lavora in reparti ad alto rischio di errore, ha ferie arretrate addirittura del 2017 e ne consta una collezione che supera le cento giornate. Giornate di ferie che una decisione totalmente arbitraria della Direzione Medica del GOM, che lede il buon senso ancor prima dei diritti dei lavoratori, ha cancellato in parte ed in maniera del tutto arbitraria dal computo delle competenze dei singoli. La FP-CGIL di Reggio Calabria, già nel mese di ottobre, sottolineando in primis l’evidente anomalia che porta il singolo dipendente ad “accantonare” , “per motivi di servizio”, un numero così elevato di ferie regolarmente richieste e puntualmente negate, anche per iscritto, dai direttori di struttura per carenza di personale, ha sollecitato l’Azienda “all’immediato riconoscimento di tutte le giornate di ferie cui il singolo ha diritto e un incontro per verificare le modalità utili ad eliminare le anomalie, carenze di organico ed altro, che possano portare le singole strutture ad operare nella normalità”. Tuttavia, la richiesta non solo non è stata accolta, ma deliberatamente ignorata in barba alle direttive che regolano le relazioni sindacali.

Problemi simili –aggiunge la nota– amplificati dalla delicatezza del reparto, riguardano l’Unità di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Reggio Calabria, messa sotto scacco dalla chiusura dei punti nascita della provincia nonché dalle inchieste che ne hanno falcidiato l’organico. Ovviamente la carenza di personale si ripercuote sull’aumento esponenziale dei carichi di lavoro oltre all’aumento del rischio clinico e dei rischi di ripercussioni, anche di natura legale, per tutti gli operatori. Qui ci sono Dirigenti medici che hanno visto riconosciute le loro ferie per l’ultima volta nel giugno del 2018, che si ritrovano, in poco più di 3 anni di servizio, la strabiliante cifra di oltre 900 ore da recuperare, tutto ciò perché in un reparto, che supera i 2000 parti/anno, i dirigenti medici sono meno della metà che, per legge, dovrebbero essere presenti, lo stesso dicasi per infermieri ed o.s.s.. Discorso analogo può essere tranquillamente replicato per il “Pronto soccorso” e tutte le unità di emergenza- urgenza, arrivate al limite del collasso. È semplice puntare il dito, quando accadono fatti gravi, nei confronti del personale ospedaliero, meno semplice è essere a conoscenza che, magari, quel medico o quell’infermiere provengono da turni massacranti, che sono costretti a chiedere permessi di varia natura semplicemente per poter rifiatare, quando, come tutti gli altri lavoratori, avrebbero diritto alle proprie ferie, che rischiano di commettere errori in percentuale più alta del normale, in un lavoro delicatissimo, perché non riescono a recuperare le necessarie energie psico-fisiche. Qui non si tratta di attaccare la Sanità calabrese e reggina in quanto tale (“sarebbe come sparare sulla Croce Rossa”), non si tratta neanche di fare la guerra alle Istituzioni calabresi, la FP CGIL ha sempre dimostrato a vari livelli il grande rispetto ed il senso delle Istituzioni che la contraddistingue, si tratta semmai di mettere i vertici aziendali e regionali della Sanità calabrese, su vari gradi di responsabilità, di fronte alla loro sempre più evidente inefficienza. Si tratta di mettersi dalla parte dei lavoratori e ribadire ancora una volta che sul fronte del lavoro non si accettano ricatti. Non si accetta il silenzio come risposta. Che il lavoro non è né un lusso né un passatempo, il lavoro è un diritto e va rispettato, valorizzato e tutelato così come previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dei contratti nazionali”, conclude.

