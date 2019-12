Reggio Calabria, “buca killer” sul Lungomare Falcomatà: “non sono bastate le due vittime di Pentimele”

16 Dicembre 2019 16:59

Reggio Calabria: la segnalazione di un lettore riguardo una pericolosissima buca presente sul Lungomare Falcomatà

Una pericolosissima voragine è presente sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria. La “buca killer” è stata già segnalata giorni fa ma ma ancora non è stato effettuato nessun intervento di bitumazione nonostante la voragine si trovi in pieno centro storico all’altezza del tapis roulant. Un lettore indignato afferma: “evidentemente non sono state sufficienti le due giovani vite spezzate oltre un anno fa sulla via Nazionale a Pentimele a causa delle voragini esistenti in strada, per ammonire chi governa questa città a disporre controlli attenti ed interventi tempestivi per il ripristino delle condizioni di sicurezza sulle strade. Ci vogliono altri reggini morti sull’asfalto per svegliare dal sonno profondo di 5 anni questa Amministrazione fantasma?”.

Lettera firmata

Valuta questo articolo