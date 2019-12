22 Dicembre 2019 17:34

Reggio Calabria: la buca si trova al centro della carreggiata sulla SS18 a Catona

Una buca enorme sta provocando disagi a Catona, periferia nord di Reggio Calabria, precisamente sulla SS18 all’altezza del numero civico 196. La voragine oltre ad essere molto pericolosa, crea anche parecchi disagi al traffico in quanto occupa gran parte della carreggiata come possiamo osservare dalle foto a corredo dell’articolo. Così il transito è complicato e urge una messa in sicurezza della zona.

