20 Dicembre 2019 19:14

Reggio Calabria: l’ordinanza del sindaco per divieto di scoppi di petardi dal 21 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020

In vista delle imminenti festività natalizie il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha emanato l’ordinanza n. 105 del 19 dicembre 2019 in cui si dispone il divieto di scoppi di petardi e similari dal 21 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020 in prossimità di luoghi indicati nel file allegato.

ECCO L’ORDINANZA

