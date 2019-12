Storia a lieto fine a Reggio Calabria: bimbo nasce in ambulanza durante il tragitto verso gli Ospedali Riuniti

10 Dicembre 2019 12:08

Reggio Calabria: il bimbo è nato sull’ambulanza, grazie all’aiuto dei soccorritori, prima dell’arrivo agli Ospedali Riuniti

Storia a lieto fine a Reggio Calabria. Ieri, 9 dicembre 2019, alle ore 2:45 a Condofuri superiore, in provincia di Reggio Calabria, per la prima volta “ALFA SUEM 118 Palizzi” può celebrare un inno alla vita con la nascita in ambulanza del piccolo Giulio. Come si legge sul profilo facebook dell’autista soccorritore dell’ambulanza Catalano che è intervenuto insieme al medico Giardiniere e all’infermiere Cortese, nella notte tra domenica e lunedì i soccorritori sono stati chiamati in soccorso di una partoriente e hanno dovuto percorrere più di 50 chilometri per raggiungere l’ospedale più vicino cioè quello di Reggio Calabria dopo la chiusura di quello di Melito Porto Salvo. Giulio però non ha atteso altro tempo ed è nato in ambulanza prima di arrivare agli Ospedali Riuniti dove sono mamma e bimbo che stanno bene, stati trasportati per i primi soccorsi.

