Reggio Calabria, il 22 e 23 dicembre banchetto solidale dell’Associazione Abakhi

18 Dicembre 2019 22:46

Reggio Calabria: è in moto la macchina organizzativa dell’Associazione Abakhi in vista del Santo Natale per portare a compimento il progetto di Casa di Benedetta

Il Natale è la festa dei piccoli doni, i migliori regali non si trovano sotto l’albero ma nel cuore di ognuno di noi: un sorriso, un gesto, una parola buona, tutto aiuta ad essere felice. È in moto la macchina organizzativa dell’Associazione Abakhi in vista del Santo Natale per portare a compimento il “progetto di Casa di Benedetta, struttura che accoglierà bambini disagiati e luogo dove poter ricostruire la propria vita è possibile…insieme”.

Abakhi invita tutti “il 22 e il 23 Dicembre 2109 al banchetto solidale che si svolgerà in Piazza San Giorgio al Corso dalle 9:00 alle 19:00 dove potrai vedere la magia del Patchwork con creazioni realizzate interamente a mano ideali per un regalo solidale all’insegna dell’amore. Rendi il tuo Natale speciale con un piccolo gesto, regala un futuro a chi crede di non averlo. Il 22 dicembre, inoltre, alle ore 19.00 Abakhi presso la Chiesa di San Francesco da Paola (di fronte Villa Comunale) offrirà a tutti voi in collaborazione con la Pastorale Giovanile Diocesana il concerto di beneficenza “la Sera dei miracoli” sulle note della solidarietà, attraverso il linguaggio universale della musica proverà a trasmettere a tutti il messaggio di pace, di amicizia e di gioia: il tuo sostegno diventerà aiuto trasformandosi in azione concreta per realizzare il nostro sogno. Il più autentico significato del Natale è che nessun uomo sia mai solo. Buon Natale d’amore da Abakhi”, conclude l’associazione.

