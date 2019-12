Reggio Calabria: a Bagaladi l’inaugurazione del Punto Lettura Nati per Leggere [FOTO]

21 Dicembre 2019 15:50

Reggio Calabria: venerdì scorso è stato inaugurato, presso Palazzo Pannuti di Bagaladi, il Punto Lettura Nati per Leggere

Venerdì 20 Dicembre 2019 è stato inaugurato, presso Palazzo Pannuti di Bagaladi, il Punto Lettura Nati per Leggere, uno spazio educativo in cui la relazione tra l’adulto e il bambino viene facilitata dalla pratica della lettura condivisa e del libro inteso come “ponte” per una comunicazione più profonda. Il nostro augurio è che il Punto Lettura NpL rappresenti anche un luogo di incontro per le famiglie, uno strumento per sostenere le competenze genitoriali e una modalità di tessere significativi legami di relazione. In questa occasione l’Amministrazione Comunale donerà un libro ad ogni bambino nato nel 2019, perché leggere ai bambini è un’attività speciale che regala momenti unici. Leggendo si sta insieme, si condividono emozioni, si vivono mille vite e nuove avventure. All’interno del Punto Lettura, oltre a comodi cuscini, arredi e spazi allestiti a misura di bambino, sarà presente anche uno spazio per l’allattamento dedicato alle mamme ed ai più piccoli.

Il Baby Pit Stop UNICEF è un servizio gratuito, un angolo di tranquillità, sicuro, intimo, dove le mamme possono sostare per allattare e provvedere al cambio del pannolino. L’allattamento al seno non ha orari fissi, né un numero definito di poppate nell’arco della giornata. Esistono molteplici modi di allattare ed è difficile per le mamme prevedere dove e quando il bambino chiederà di nutrirsi. Inoltre, molte mamme prolungano l’allattamento ben oltre i primi mesi di vita dei bambini, ottemperando alle raccomandazioni dell’UNICEF e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Saranno presenti il Comitato provinciale Unicef di Reggio Calabria nella persona del segretario provinciale Isabella Palamara già referente della sezione di Melito PS, la referente territoriale nati per leggere dell’area grecanica Bruna Triveri, le volontarie NpL del gruppo locale, il sindaco di Bagaladi Santo Monorchio e l dirigente scolastico dell’IC “Corrado Alvaro” Antonella Borrello. Nella stessa mattinata è stata inaugurata la mostra itinerante dal titolo: Tu sei un poeta!, interamente dedicata a Leo Lionni autore pluripremiato di narrativa per l’infanzia, destinata ai bambini di tutte le età. La mostra, realizzata in collaborazione con le Scuole dell’Infanzia presenti nel territorio, è stata progettata come un percorso alla scoperta dell’opera dell’artista attraverso i suoi personaggi più emblematici e i suoi libri più amati. Ha lo scopo di invitare bambini, genitori, bibliotecari ed educatori a una riflessione sulla poetica di Lionni, quanto mai attuale, ma anche di regalare momenti di condivisione lieve e giocosa, in compagnia delle sue storie. La mostra si inserisce nella campagna omonima che si propone di celebrare l’artista nei 20 anni dalla sua morte e per i 60 anni dalla pubblicazione di Piccolo blu e piccolo giallo.

La promozione della lettura, fin dalla primissima infanzia, è, ormai, attività di riconosciuta e conclamata importanza, sia per i benefici cognitivi e relazionali del singolo bambino, che per la ricaduta positiva sull’intera comunità, innescando virtuosi circoli di buone pratiche nell’intera società civile. La diffusione dei libri e della lettura, soprattutto in territori alquanto carenti di significative offerte formative come i nostri, può rappresentare un lento ma inesorabile cambio di passo per la Calabria intera, come dimostrano le felici esperienze che hanno fin qui connotato la nostra attività. Per questo l’inaugurazione del punto lettura costituisce un importante tassello verso la costruzione di un progetto d’area per l’intero territorio: dopo il punto lettura di Bova Marina, oggi si inaugura Bagaladi e confidiamo che in tutti i comuni dell’ Area Grecanica si possa attivare un presidio di lettura insieme alle tante opportunità che esso reca con sé. Un obiettivo che abbiamo tenacemente perseguito e del quale siamo giustamente fiere.

