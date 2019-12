4 Dicembre 2019 18:12

Reggio Calabria: l’Ordine degli Avvocati organizza l’evento “Avvocatura e Magistratura a tutela dei Diritti Umani” che si terrà a Palazzo San Giorgio che si terrà il 6 e 7 dicembre

L’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, insieme alle sedi territoriali di ANM, CamMiNo-Camera Nazionale Avvocati per la Persona, le Relazioni Familiari e i Minorenni e Camera Penale “Gaetano Sardiello”, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, ha organizzato l’evento “Avvocatura e Magistratura a tutela dei Diritti Umani” che si terrà a Reggio Calabria, Palazzo San Giorgio – Salone dei Lampadari, il 6 dicembre p.v. dalle ore 15,00 alle ore 19.30 e il 7 dicembre p.v. dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

Tale incontro formativo di portata internazionale, che vedrà la partecipazione di massimi studiosi ed esperti del settore, intende offrire un momento di approfondimento e di confronto rivolto al ceto forense, alla magistratura e a tutti gli operatori sensibili alla salvaguardia e alla tutela dei valori fondamentali. Dopo l’apertura dei lavori affidata agli organizzatori dell’evento, Avv. Rosario Infantino, Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Dott. Antonino Laganà, responsabile della Sez. territoriale di ANM, Avv. Francesco Calabrese, Presidente Camera Penale e Avv. Donatella Nucera, componente Consiglio Direttivo Nazionale Cammino, il Convegno, introdotto dal Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, Dott. Luciano Gerardis, si articolerà in tre sessioni (giusta locandina che si allega), che verteranno sui seguenti temi:

Prima sessione: giurisdizione e società civile nella tutela dei diritti umani;

Seconda sessione: la funzione sociale dell’avvocato difensore dei diritti umani;

Terza sessione: la tutela dei diritti fondamentali alla luce della giurisprudenza cedu.

Alla prima sessione, coordinata dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, Dott. Bernardo Petralia, interverranno l’Avv. Maria Giovanna Ruo, la Dott.ssa Alessia Sinatra e l’Avv. Angela Caruso. Alla seconda sessione, coordinata dall’Avv. Carlo Morace, interverranno il Premio Nobel per la pace l’Avv. Abdelaziz Essid, l’Avv. Ezio Menzione, Responsabile Progetto “Avvocati Minacciati” CNF e Serife Ceren Uysal, Avvocata ad Istanbul e membro dell’Esecutivo Associazione Avvocati Progressisti. Alla terza sessione, introdotta dall’Avv. Francesco Calabrese e coordinata dal Dott. Domenico Santoro, interverranno il Dott. Antonio Balsamo Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Consigliere Giuridico della Rappresentanza Italiana Permanente ONU, l’Avv. Stefano Giordano e la Prof.ssa Lina Panella.

