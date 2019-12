Reggio Calabria, l’AVR annuncia ulteriori modifiche alla raccolta differenziata porta a porta in vista del Natale [CALENDARIO]

20 Dicembre 2019 16:04

Reggio Calabria: modifiche nel servizio di raccolta differenziata porta a porta

L’ufficio stampa di Avr di Reggio Calabria informa i cittadini che “nei prossimi giorni, durante queste festività, vi saranno delle modifiche nel servizio di raccolta differenziata porta a porta (come già indicato nei calendari distribuiti in precedenza). Porre attenzione ai giorni nelle vicinanze delle festività per eventuali variazioni di raccolta. Giovedì 26 dicembre 2019 il punto di consegna dei kit per la raccolta differenziata porta a porta presso gli uffici comunali del servizio anagrafe Via Torrione Prolungamento 2/N non sarà operativo. Il centro comunale di raccolta di Condera il 24 e il 31 dicembre sarà aperto dalle 8 alle 13, mentre il 25 e il 26 dicembre non sarà operativo“.

