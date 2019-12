Reggio Calabria: Italica Sport si conferma al trofeo regionale per squadre

16 Dicembre 2019 22:18

Reggio Calabria: prosegue la crescita del team reggino di Italica Sport

Prosegue la crescita del team reggino di Italica Sport. Impegnata al Trofeo Regionale per Squadre Esordienti Indoor, Italica ha ben figurato piazzandosi al quinto posto nella classifica generale. A vincere la competizione, disputatasi tra il 14 e il 15 dicembre presso la Piscina Apan, la società Acli Arvalia Nuoto Lamezia, con Calabria Swim Race e Pianeta Sport a completare il podio. Per Italica un buon quinto posto tra le 13 società partecipanti, provenienti da tutta la Calabria. Assoluti femmine, Assoluti Maschi, Esordienti A Femmine, Esordienti A Maschi, Esordienti B Femmine ed Esordienti B Maschi le diverse categorie nelle quali si sono cimentati i giovani nuotatori. Per Italica Sport in gara 17 atleti, il tecnico Domenico Garritano si dice soddisfatto per i progressi mostrati dal team di Italica Sport. “I ragazzi stanno seguendo un importante percorso, ad ogni competizione dimostrano l’impegno dato in allenamento. In questa manifestazione ho avuto modo di verificare i miglioramenti tecnici e cronometrici. Per la prima volta abbiamo inserito le staffette ottenendo risultati gratificanti: gli esordienti B hanno vinto la 4×50 mista mentre nella 4×50 stile si sono piazzati al 2° posto”, le parole del tecnico di Italica Sport.

Di seguito il dettaglio dei risultati ottenuti dai nuotatori del team reggino che sono riusciti a piazzarsi nelle prime sei posizioni.

Iarìa Gabriele (3° 200 stile, 6° 200 misti, 5° 400 stile, 2° 100 dorso, 2° 200 dorso)

Nunnari Giovanni Maria (1° 200 stile, 1° 100 farfalla, 1° 400 stile, 1° 50 farfalla, 1° 100 stile)

Sergi Raffaele (4° 100 farfalla)

Aricò Filippo (5° 100 farfalla)

Barberi Davide (5° 100 rana, 3° 200 rana)

Clericò Samuele (4° 200 rana)

Furci Chiara (5° 400 stile)

Crisafi Sara (5° 50 farfalla)

Quattrone Giada Pia (6° 200 dorso)

Staffette, Esordienti B maschi

4×50 stile 2° (Nunnari-Aricò – Barberi – Iarìa)

4×50 mista 1° (Iarìa – Clericò – Nunnari – Sergi)

Staffette esordienti B femmine

4×50 stile 6° (Crisafi – furci- Fotia- Casile)

4×50 mista 4°(Furci- Fotia-Crisafi – Casile)

Staffette esordienti A femmine

4X100 stile 5°(Caracciolo – Quattrone – Valenti – Noveras)

4×100 mista 5° (Quattrone – Incognito – Noveras – Valenti)

