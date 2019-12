Reggio Calabria: anche quest’anno la Città Metropolitana vola a Milano per partecipare alla kermesse internazionale Artigiano in Fiera

10 Dicembre 2019 18:56

Anche quest’anno la Città metropolitana di Reggio Calabria vola a Milano per partecipare alla kermesse internazionale Artigiano in Fiera.

L’Ente metropolitano non poteva mancare l’appuntamento con l’esposizione universale delle arti, dei mestieri e delle culture del mondo; e ben 18 aziende del Reggino esporranno le proprie eccellenze e peculiarità nel cuore del capoluogo lombardo. Artigiano in Fiera è il più importante evento fieristico dedicato all’artigianato internazionale, che da 23 anni valorizza l’artigiano e i suoi prodotti. Una straordinaria chance, in termini di visibilità. Per queste ragioni il sindaco della Città metropolitana Giuseppe Falcomatà, insieme al consigliere delegato alle Attività produttive Caterina Belcastro, ha inteso offrire alle aziende tutti gli strumenti necessari per favorire la loro partecipazione alla manifestazione e non perdere questa straordinaria opportunità d’incremento economico e di sviluppo delle proprie aziende, con conseguente ricaduta sull’economia globale del territorio. Negli anni, peraltro, è in costante incremento il numero delle aziende metropolitane che colgono l’opportunità di mettere le proprie produzioni in vetrina su scala planetaria. “La qualità dei prodotti dei nostri artigiani “fa il giro del mondo” – spiega il sindaco della MetroCity Giuseppe Falcomatà –. Tutto questo si è reso possibile grazie allo stand allestito dalla Città metropolitana all’interno della Fiera, che quest’anno ha ospitato ben 18 aziende. Un’opportunità eccezionale che in questi anni abbiamo sentito il dovere di offrire ai nostri cittadini, per incentivare la crescita economica delle loro aziende e innescando un circolo virtuoso che si traduce in uno sviluppo globale che coinvolge l’intero territorio”. Si rafforza così anche l’immagine di Reggio Calabria, terra produttiva, terra ricca di peculiarità attraverso un’azione integrata di marketing. “Favoriamo l’incontro tra la domanda e l’offerta – ha affermato la delegata Belcastro, presente a Milano in rappresentanza dell’Amministrazione –. Artigiano in Fiera funge da raccordo e fa sì che le nostre aziende conoscano nuovi mercati, uscendo dai confini metropolitani o anche regionali, attraverso una sorta di vetrina internazionale che da sempre apprezza il nostro artigianato agroalimentare, vinicolo e non soltanto”. Ad accompagnare e presentare la MetroCity in questa trasferta milanese lo slogan, di grande successo, Sciàlatela!, che, sullo sfondo di strepitose immagini, ha portato all’attenzione mondiale gli scenari da favola che contornano la nostra terra.

