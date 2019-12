Reggio Calabria: oggi l’apertura della palestra di Archi

20 Dicembre 2019 10:25

Reggio Calabria: oggi pomeriggio, venerdì 20 dicembre alle ore 18:00, verrà consegnata alla Città la Palestra di Archi

Oggi pomeriggio, venerdi 20 dicembre alle ore 18:00, verrà consegnata alla Città la Palestra di Archi, infrastruttura sportiva polivalente a servizio della zona nord, che dopo i lavori di ristrutturazione sarà riaperta alla presenza del Sindaco, degli Amministratori alla guida di Palazzo San Giorgio e della comunità di Archi. Dopo i lavori di ristrutturazione, lo scenario di tante attività sportive ed appassionanti sfide di Futsal, Volley, Basket e non solo, riapre finalmente le sue porte. Tante novità attendono gli sportivi di Archi nella nuova palestra: il terreno di gioco è stato posato ex novo, l’impianto è stato oggetto di restyling generale che ha previsto interventi su parti fondamentali dell’impianto come gli spogliatoi, gli uffici, servizi igienici, la revisione impianto elettrico, il sistema di allarme, la sostituzione porte interne e la pitturazione di tutti i locali. Dopo l’inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica a Pellaro, oggi pomeriggio dunque si tornerà a parlare di impianti sportivi, con l’apertura della palestra di Archi, mentre domani, sabato 21 dicembre alle ore 10:00, sarà il turno del Parco Botteghelle “Federica Cacozza”, importante polmone verde della zona sud, anch’esso oggetto di un sostanzioso intervento di riqualificazione finanziato con i fondi dei Patti per il Sud.

