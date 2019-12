Reggio Calabria: il Dott. Amodeo ha partecipato con successo al “Corso di alta formazione per la dirigenza sanitaria in economia, diritto e management della sanità”

21 Dicembre 2019 16:05

Reggio Calabria: il primario del reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Polistena ha ha partecipato con successo al “Corso di alta formazione per la dirigenza sanitaria in economia, diritto e management della sanità”

Il Dott. Enzo Amodeo, primario dell’Ospedale di Cardiologia dell’Ospedale di Polistena, ha partecipato con successo al “Corso di alta formazione per la dirigenza sanitaria in economia, diritto e management della sanità”. Il Corso, organizzato dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato alla formazione di figure professionali altamente qualificate nell’area dell’organizzazione e della gestione delle aziende sanitarie, al fine di contribuire al governo del processo di aziendalizzazione introdotto nella sanità italiana. Il Corso di Alta Formazione intende far maturare le necessarie conoscenze sociologiche, economiche, giuridiche, etiche, manageriali e finanziarie, per comprendere e gestire efficacemente il processo di aziendalizzazione della Sanità Pubblica sulla base del rispetto dei principi del welfare. Il Corso intende sviluppare una formazione multidisciplinare integrata basata sulla progettazione ed implementazione di modelli organizzativi coerenti con i cambiamenti normativi in atto, sulla gestione strategica delle risorse umane e sulla valorizzazione e sviluppo della risorsa territorio.

Valuta questo articolo