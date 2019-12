Reggio Calabria, alla Mediterranea la cerimonia di presentazione delle attività laboratoriali del Liceo Matematico e delle Scienze

12 Dicembre 2019 12:22

Reggio Calabria, venerdì 13 dicembre alle ore 15:00 si svolgerà presso la sala “Quistelli” della Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea la cerimonia di presentazione delle attività laboratoriali del Liceo Matematico e delle Scienze relative al corrente anno scolastico

Venerdì 13 dicembre alle ore 15:00 si svolgerà presso la sala “Quistelli” della Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria la cerimonia di presentazione delle attività laboratoriali del Liceo Matematico e delle Scienze relative al corrente anno scolastico.

Alla cerimonia interverranno il Dirigente Scolastico del da Vinci, prof.ssa Giuseppina Princi, il Magnifico Rettore prof. Marcello Zimbone, il Coordinatore scientifico dell’indirizzo Prof. Massimiliano Ferrara, i Direttori dei Dipartimenti: Prof. Tommaso Isernia (DIIES), Prof. Giovanni Leonardi (DICEAM), Prof. Giuseppe Zimbalatti (Dipartimento di Agraria), il Prorettore delegato all’Informatica prof. Francesco Buccafurri, il coordinatore Corso di laurea in Ingegneria dell’Informazione prof. Francesco Della Corte, il coordinatore del Corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettronica prof. Giacomo Messina, il coordinatore del Corso di laurea magistrale in Ingegneria Informatica e dei Sistemi per le Telecomunicazioni Prof. Gianluca Lax, i proff.: Adele Muscolo prof. Ordinario di Chimica ed Ecologia del suolo, Giuseppe Ruggeri prof. settore delle Telecomunicazioni, Andrea Donato prof. Ordinario di Chimica, i tutor dei percorsi laboratoriali e i docenti dei consigli delle classi del liceo matematico scientifico. Nel corso della cerimonia i professori universitari e la docente referente prof.ssa Angela Arcidiaco illustreranno i percorsi programmati. Saranno, altresì, presenti tutti i docenti dei Consigli di classe, i tutor, gli allievi ed i genitori degli studenti frequentanti il percorso. Il nuovo indirizzo di studi attivato dall’anno scolastico 2017/18 coinvolge 187 studenti, dei quali 70 delle classi prime (1^ A ,1^G, 1^H), 77 delle classi seconde (2^ A ,2^G, 2^H) e 40 delle classi terze (3^A e 3^ AA) e prevede in aggiunta al quadro orario settimanale di 27 ore, percorsi curriculari di tre ore settimanali (per un totale di 99 ore annue e 495 lungo tutto il quinquennio) e specificatamente: laboratorio di fisica, laboratorio di ICT, Laboratorio di scienze per le classi prime e chimica per le classi seconde. Le discipline aggiuntive, inserite nel Piano di studio dello studente, si svolgeranno presso i laboratori dell’Università Mediterranea (è stato previsto un apposito servizio navetta dal liceo ai laboratori dell’Università) e curate da proff. universitari. L’intento del nuovo percorso (esteso a tutto il quinquennio) è quello di accrescere e approfondire le conoscenze della Matematica e delle sue applicazioni, favorendo collegamenti fra la cultura scientifica e la cultura umanistica. Per il raggiungimento di questi obiettivi sono stati individuati in fase di programmazione nuclei tematici trasversali che saranno trattati con la collaborazione costante tra docenti del CdC e i tutor universitari.

Le metodologie didattiche adottate sono finalizzate ad ottimizzare l’apprendimento mediante “tecniche attive” ossia attività procedurali che coinvolgono attivamente lo studente nel processo di apprendimento.

Valuta questo articolo