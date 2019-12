10 Dicembre 2019 12:26

Reggio Calabria: alla Camera di Commercio la 15ª edizione del Forum europeo “Manfredo Golfieri” in programma mercoledì 11 dicembre, a partire dalle ore 9.30, in via Tommaso Campanella

La blockchain sta velocemente e prepotentemente entrando nei processi di innovazione delle imprese, delle organizzazioni e della Pubblica Amministrazione del nostro Paese. A questo importante tema è dedicata la XV edizione del Forum europeo dell’innovazione “Manfredo Golfieri”, in programma presso la Camera di commercio di Reggio Calabria mercoledì 11 dicembre, a partire dalle ore 9.30, in via Tommaso Campanella, 22. Il titolo dell’edizione di quest’anno è “Blockchain, la catena di trasformazione per l’innovazione”. Il Forum – che anche quest’anno ha ottenuto il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, di Unioncamere nazionale e della Regione Calabria – offrirà un panorama delle strategie a livello nazionale e europeo, fornirà esempi di tecnologie, introdurrà all’applicazione della Blockchain per la tracciabilità del settore agroalimentare, per le criptovalute, per l’identità digitale.

PROGRAMMA

9.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI e WELCOME COFFEE

10.00 APERTURA DEI LAVORI

Saluti

Antonino Tramontana, Presidente Della Camera Di Commercio Di Reggio Calabria

Santo Marcello Zimbone, Rettore Dell’università Mediterranea Di Reggio Calabria

Domenico Condelli, Presidente Dell’ordine Degli Ingegneri Di Reggio Calabria

Introduce

Natina Crea, Segretario Generale Della Camera Di Commercio Di Reggio Calabria E Direttore Dell’a.S. In.Form.A.

Coordina

Stefano Epifani, Sapienza Università Di Roma

LE STRATEGIE

La strategia nazionale in materia di tecnologie basate su registri condivisi e blockchain

Stefano Epifani, Sapienza Università di Roma

Il Registro imprese europeo e la blockchain

Andrew Rippon, European Blockchain Service Infrastructure

LE ESPERIENZE

Identità digitale e blockchain

Gianluca Lax, Università Mediterranea di Reggio Calabria

La Blockchain Per La Tracciabilità Nel Settore Agroalimentare

Massimo Romano, Associazione Blockchain Italia – Milano

Il Futuro Delle Criptovalute

Francesco Rampone, La Scala Società Tra Avvocati Per Azioni – Milano

La Blockchain E Il Mondo Fisico: Internet Of Things

Salvatore Fregola, Ethoslab Srl – Catanzaro

Come Approcciare Ad Un Progetto Blockchain

Stefano Gatti, Digital Architect – Milano

Blockchain E Il Sistema Camerale: Un Percorso Consapevole

Domenico Racanelli, Infocamere Scpa – Padova

Conclusioni

Giuseppe Salonia, Unioncamere Unione Italiana Delle Camere Di Commercio – Roma

13.30 Chiusura Dei Lavori E Buffet

Realizzato in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria, il Forum rientra nelle attività del Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di commercio di Reggio Calabria, nodo della rete nazionale delle strutture di servizio dedicate alla diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici.

