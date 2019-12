Reggio Calabria: piantato un “Albero della Vita” in memoria del direttore del Parco Nazionale Sergio Tralongo [FOTO]

13 Dicembre 2019 12:03

Reggio Calabria, l’albero è stato piantato sulla spiaggia di Punta Pellaro

E’ stata consegnata e inaugurata questa mattina sulla spiaggia di Punta Pellaro a Reggio Calabria, la “Staccionata” costruita con materiale a basso impatto ambientale e realizzata dalla Pro Loco Reggio Sud con il supporto dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, per la riqualificazione e il decoro dell’area.

La Pro Loco ha voluto coinvolgere anche la cittadinanza e gli studenti delle scuole che hanno piantato degli oleandri iniziando con un “Albero della Vita” in memoria e in ricordo del direttore del Parco Nazionale Sergio Tralongo, scomparso prematuramente il 20 novembre scorso, grande studioso esperto di biodiversità, della flora e della fauna dell’Aspromonte e non solo. Il Parco ha anche provveduto ad installare lungo la staccionata leggii e pannelli informativi, realizzati in materiale sostenibile, raffiguranti importanti informazioni sulla biodiversità e sulla geo diversità del Parco anche nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e di comunicazione e promozione del Parco Aspromonte e della candidatura alla rete mondiale UNESCO.

Quella di oggi è una giornata importante che sancisce il legame tra istituzioni, associazioni e cittadini in una forma di sinergie che vedono il bene comune e gli elementi importanti per il territorio al centro di una visione unitaria di sviluppo e di crescita.

Alla posa degli alberi hanno partecipato il vicepresidente del Parco Nazionale Domenico Creazzo e la referente il del GeoParco Sabrina Santagati insieme ai familiari di Sergio Tralongo e alla compagna Graziana.

Valuta questo articolo