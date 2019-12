Reggio Calabria, sotto l’albero… sacchi dell’immondizia. Un lettore a StrettoWeb: “Ecco il nostro regalo di Natale dopo aver pagato la Tari”

25 Dicembre 2019 11:31

Un lettore di Reggio Calabria scrive a StrettoWeb: in via Ciccarello non si ritira l’indifferenziato da circa 10 giorni

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore di Reggio Calabria in merito ai disservizi nella raccolta porta a porta in via Ciccarello.

“Buongiorno, si invia la presente mail con relativa foto in allegato del mio balcone di casa, per testimoniare l'”eccellente” lavoro che svolgono i signori dell’AVR in via Ciccarello incrocio con Viale Laboccetta (strada accanto Unieuro). Nello specifico da circa 10 giorni non viene ritirato l’indifferenziato, infatti nella foto manca il mastello grigio. Tutto ciò come regalo di Natale dopo aver pagato 490€ di tari per l’anno 2019. Non mi resta di ringraziare il sindaco di Reggio Calabria e tutto il suo entourage per la lodevole iniziativa di aver imposto la raccolta differenziata porta a porta. Buon Natale”.

