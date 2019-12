31 Dicembre 2019 12:46

Reggio Calabria: al Planetarium Pythagoras la presentazione della nuova rivista “Cosmo” con i suoi contenuti multimediali, disponibili anche in realtà aumentata

Salvatore Albano si occupa di astronomia e astrofotografia da oltre 40 anni. Scrittore e divulgatore scientifico, Albano è autore di tre libri dedicati all’osservazione visuale del cielo profondo e di decine di articoli per la rivista di divulgazione astronomica “Coelum Astronomia”. Ha inoltre fornito consulenza e uno dei telescopi astronomici sul set dell’ultimo film di Giuseppe Tornatore “La corrispondenza” (2016).

Giovedì 2 gennaio 2020 alle ore 18.00 sarà presente al Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria per presentare la nuova rivista “Cosmo” con i suoi contenuti multimediali, disponibili anche in realtà aumentata. L’autore presenterà le sue “Pillole di Albano” e il suo audiolibro: “L’osservazione visuale del cielo profondo”, entrambi di prossima uscita. A seguire lo spettacolo sotto le stelle del Planetario. Tutta la cittadinanza è invita. Ingresso libero e gratuito.

