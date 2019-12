22 Dicembre 2019 15:45

Reggio Calabria: da due giorni manca l’acqua in zona salita Zerbi, vicino la facoltà di Architettura. Un lettore scrive: “mentre in via Melissari c’è una copiosa perdita di acqua, lì manca”

Manca da due giorni l’acqua a Reggio Calabria in zona salita Zerbi, vicino la facoltà di Architettura. Un lettore fa notare: “mentre da 10 mesi in via Melissari persiste una copiosa fuoriuscita di acqua, in zona salita Zerbi, invece, manca. Spero qualcuno intervenga”.

Valuta questo articolo