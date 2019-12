Reggio Calabria, lo sfogo di una cittadina: “senza acqua, sommersi dai rifiuti e con le strade piene di voragini: noi reggini siamo presi in giro dalla politica”

13 Dicembre 2019 22:36

Reggio Calabria, lo sfogo di una cittadina: “la zona sud da via Galvani a via Mercalli è senza acqua tutte le sere dalle 17:30, non se ne può più”

E’ duro lo sfogo di una cittadina di Reggio Calabria che segnala vari disservizi riscontrabili in città: “la zona sud da via Galvani a via Mercalli è come sempre senza acqua: se prima il servizio idrico veniva interrotto dalle 19, adesso alle 17:30. Per non parlare dei cumuli di spazzatura -prosegue- o delle voragini nelle nostre strade. Basti pensare che oggi ho dovuto cambiare le gomme dell’auto cambiate 20 giorni fa. Per tutto questo sfacelo ringraziamo il sindaco, la giunta e la Città Metropolitana“. Poi la lettrice usa un pò di ironia: “vorrei anche segnalare i colpevoli predecessori, visto il periodo natalizio: Erode, Nerone o Adamo ed Eva”. Poi ritorna seria: “noi reggini siamo completamente presi in giro da tutta la politica che sia di destra, di sinistra o di centro, avete raso al suolo la città e l’intera area metropolitana”, conclude.

Valuta questo articolo