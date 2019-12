Reggio Calabria, 62enne esce di casa per buttare la spazzatura e tenta il suicidio: salvata dai Carabinieri

20 Dicembre 2019 10:02

Reggio Calabria: 62enne ha tentato suicidio dopo essere uscita di casa per gettare l’immondizia

Nella tarda serata di martedì, i Carabinieri della stazione di Gioia Tauro (Reggio Calabria), nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato e salvato una donna 62enne. La signora, già nota ai militari dell’Arma per analoghe vicende, dopo essere uscita di casa per gettare l’immondizia, si è volontariamente allontanata dalla propria abitazione palesando l’intenzione, con un sms inoltrato al figlio, di togliersi la vita.

Immediate ed incessanti sono state le ricerche, condotte anche con il supporto di sistemi telematici, per il centro urbano di Gioia Tauro e nella zona del lungomare, al termine delle quali Carabinieri ha rintracciato la donna, in forte stato confusionale, lungo l’arenile della spiaggia di Gioia Tauro.

A destare l’attenzione dei militari è stata la presenza di una figura incappucciata, rispondente alla descrizione della donna, la quale era sulla battigia intenta a lanciarsi in mare. Il tentativo suicidario è stato però prontamente bloccato dai militari dell’Arma, i quali, raggiunta la donna, l’hanno afferrata dalla schiena trasportandola nella parte interna della spiaggia, dove è stata messa in sicurezza in attesa dell’intervento di personale medico. All’arrivo dei sanitari del 118, la donna è stata visitata e sottoposta alla terapia del caso, mediante farmaci sedativi e calmanti, e quindi riaccompagnata a casa dai familiari.

Ennesima riprova della vicinanza dei militari a qualsiasi tipo di esigenza della comunità ed a testimonianza della prossimità ai cittadini che ripongono nell’Arma la massima fiducia, consapevole della pronta e qualificata risposta ai loro bisogni quotidiani.

