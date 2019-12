Reggio Calabria, 19enne napoletano truffa coppia e gli fa firmare un contratto elettrico con l’inganno: fermato dalla Polizia Municipale

21 Dicembre 2019 12:24

Reggio Calabria, 19enne napoletano fermato e denunciato dalla Polizia Municipale dopo aver truffato una coppia

I Vigili Urbani di Reggio Calabria hanno sventato una truffa adoperata da un 19enne napoletano nella zona sud della città: il giovane aveva rifilato un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica fingendo di essere incaricato di un sondaggio ad una coppia a cui ha estorto la firma con l’inganno e con raggiri. Le vittime hanno allertato la Polizia Municipale, in transito nella zona, e gli agenti – anche grazie alla descrizione dei segnalatori – hanno individuato ed identificato il soggetto che è stato bloccato. È scattato così il sequestro del contratto farlocco e per il giovane la denuncia per tentata truffa e formazione di documento contrattuale falso.

