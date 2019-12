22 Dicembre 2019 10:38

Ancora un prestigioso riconoscimento per Lorenzo Festicini: il giovane reggino ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Betlemme

Ancora una bella notizia dalla Terra Santa, il reggino Lorenzo Festicini ha ricevuto la cittadinanza Onoraria dalla Città di Betlemme. Da anni il giovane trentunenne investe tutti i suoi sforzi come presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro organizzando missioni umanitarie in campo medico e non solo, a favore dei più bisognosi.

Lorenzo Festicini, dottore in Audioprotesi si conferma essere un’eccellenza calabrese: il 20 dicembre è stato premiato come personaggio dell’anno in Palestina.

