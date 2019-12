Reggina, Toscano: “Questa squadra è diventata forte, ma io non sono sorpreso”

1 Dicembre 2019 17:28

Le parole dell’allenatore amaranto Mimmo Toscano, in conferenza stampa, al termine del match vinto dalla Reggina in casa del Teramo

Vince ancora la Reggina, guidata ottimamente da mister Toscano. Il tecnico amaranto è intervenuto, nel post gara, direttamente dalla sala stampa del ‘Gaetano Bonolis’ di Teramo. Ecco le sue parole.

“Vittoria pesante in un campo difficile e contro una squadra di livello, che in alcuni momenti anche oggi ha fatto vedere le sue qualità. Noi oggi abbiamo saputo interpretare bene la gara, colpendo quando si doveva colpire e soffrendo quando si doveva soffrire. I nostri sono numeri straordinari: 9 vittorie di fila, miglior attacco, miglior difesa, distacco dalla seconda. Ma io non mi sorprendo perché vedo dagli allenamenti quanto possono dare in campo. E’ tutto frutto del loro impegno e della loro applicazione”.

“Questa squadra è diventata forte. Avere i calciatori forti non vuol dire avere la squadra forte. E comunque nei dettagli la squadra può crescere ancora, come nelle rimesse laterali dove abbiamo rischiato qualcosina. Rivas? Ha grandi qualità, può crescere nella continuità”.

