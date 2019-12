Reggina, vola la campagna abbonamenti: il numero aggiornato delle tessere

20 Dicembre 2019 20:39

I tifosi della Reggina sempre più grandi protagonisti, vola la campagna abbonamenti

Delusione tra i tifosi della Reggina che non potranno assistere alla partita di campionato contro il Francavilla, il match è stato rinviato come tutta la giornata di Serie C per la questione della defiscalizzazione. I tifosi amaranto nel frattempo non si sono fatti intimorire, vola infatti la campagna abbonamenti dopo la riapertuta. “Dalla riapertura della campagna abbonamenti, sono state sottoscritte 329 tessere che si aggiungono alle 5001 emesse nel precampionato. Si ricorda che sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento da lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 17 alle ore 20. Il termine ultimo è fissato per mercoledì 22 gennaio 2020″. E’ questo il comunicato ufficiale del club amaranto.

