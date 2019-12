Reggina-Viterbese, la probabile formazione amaranto: le scelte in attacco di Toscano

7 Dicembre 2019 17:13

La Reggina si prepara per la partita di campionato contro la Viterbese, le probabili scelte dell’allenatore Mimmo Toscano

Attesa quasi finita, si gioca una nuova giornata del campionato di Serie C, un turno molto importante ed in grado di lasciare nuove indicazioni per il proseguo della stagione. Momento magico per la Reggina, gli amaranto guidano la classifica con margine e sono reduci da nove vittorie consecutive ed in casa non hanno perso, l’intenzione è quella di continuare il filotto di vittorie. Al contrario la Viterbese non sta attraversando un buon momento, contro gli amaranto si preannuncia una partita difensiva con l’intenzione di provare a pungere il contropiede, gli ospiti dovranno fare i conti anche con qualche assenza pesante. Sono emerse poche indicazioni sul fronte Reggina dalla conferenza stampa del tecnico Toscano, nella lista dei convocati non figurano Marchi e Bresciani più l’esclusione dell’ultim’ora di De Francesco, dalle parole del tecnico amaranto è emersa la possibilità di schierare un attacco ‘pesante’ in grado di contrastare la difesa avversaria, dovrebbe giocare quindi Denis in coppia con il recuperato Corazza. Bellomo dovrebbe ritrovare il posto da titolare al posto di Rivas.

La probabile formazione della Reggina

(3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Rolando, Bellomo, Denis, Corazza. All. Toscano

Valuta questo articolo