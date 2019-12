Reggina-Viterbese 1-0, le pagelle di StrettoWeb: De Rose trattore, Corazza è ‘umano’, Denis la decide [FOTO]

8 Dicembre 2019 16:52

Reggina-Viterbese, le pagelle di StrettoWeb, si è concluso un match importante valido per il campionato di Serie C, gli aggiornamenti e tutti i voti

Reggina-Viterbese, le pagelle di StrettoWeb – Si è concluso un match importante valido per il campionato di Serie C, sono scese in campo Reggina e Viterbese. Le due squadre venivano da un momento completamente diverso, gli amaranto in serie da nove vittorie consecutive, gli ospiti da un momento di crisi. Come previsto la Viterbese ha disputato una partita chiusa e molto attenta, un 3-5-2 che non ha lasciato molti spazi alla squadra di Mimmo Toscano. Gli amaranto un pò sottotono nella partita di oggi in particolar modo gli attaccanti Reginaldo e Corazza, quest’ultimo condizionato da un problemino riscontrato in allenamento. Tra i centrocampisti molto bene De Rose che si è confermato come il migliore in campo, male invece Bianche che ha disputato forse la peggiore partita da quando è in amaranto. Finisce 1-0, nel finale Denis trasforma il rigore del successo, in alto la fotogallery con tutte le immagini del match.

Reggina (3-4-1-2):

Guarna voto 6: non viene quasi mai chiamato in causa, partita molto tranquilla per il portiere amaranto, nel secondo tempo si fa trovare pronto: ATTENTO.

Loiacono voto 6.5: ingenuità nel primo tempo che rischia di rivelarsi sanguinosa, per il resto non commette sbagli da segnalare, anzi chiude bene nel secondo tempo: EROICO.

Bertoncini voto 6.5: la solita partita di grande sicurezza, mai in sofferenza, nel primo tempo riesce bene a compattare il reparto: MONUMENTALE.

Rossi voto 7: calciatore di categoria superiore e lo dimostra anche oggi con chiusure che evitano potenziali occasioni pericolose. SEMAFORO VERDE.

Garufo voto 6.5: inizio un pò sottotono con qualche errore in disempegno poi cresce minuto dopo minuto e va vicino al gol con un gran tiro dalla lunga: PREGIATO COME UN TARTUFO.

Bianchi voto 5: quasi sempre uno dei migliori, oggi non si fa vedere e commette qualche errore di troppo: APPANNATO, MERITA UN PO’ DI RIPOSO

(dal 46′ Sounas 6.5 ottimo ingresso per il centrocampista che cambia la partita)

De Rose voto 7.5: corre anche per i compagni, è un motorino inesauribile, contrasto in stile rugby nel primo tempo e ripatenza in contropiede che spacca il centrocampo avversario: TRATTORE.

Rolando voto 6.5: la Reggina spinge più sulla sua fascia e l’esterno amaranto si fa trovare pronto anche e soprattutto in fase di spinta: PENDOLINO.

(dall’83’ Paolucci 6.5 Toscano lo lancia a sorpresa e si procura il rigore poi trasformato da Denis).

Bellomo voto 5.5: nel primo tempo è quello che prova ad illuminare il gioco, nel secondo tempo sbaglia un gol che grida vendetta: AD INTERMITTENZA. (dal 66′ Rivas 6)

Reginaldo voto 5: netto passo indietro rispetto alla prestazione contro il Teramo, le caratteristiche dell’avversario lo penalizzano: ASSENTE.

(dal 46′ Denis 7 entra molto bene nel secondo tempo e trasforma il rigore del successo: TANQUE).

Corazza voto 5: non era al meglio dopo il probema in settimana, non si è allenato al meglio e non sembrava in condizione: UMANO (dal 66′ Doumbia 6)

