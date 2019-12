Reggina, domenica arriva la Viterbese: consueto appuntamento con la stampa per mister Toscano

6 Dicembre 2019 12:30

Consueto appuntamento con i giornalisti per l’allenatore della Reggina Mimmo Toscano, alla vigilia della sfida di domenica contro la Viterbese

Un’altra vittoria, l’ennesima, per confermare la grande forza di una squadre che, se non fosse stato per delle avversarie all’altezza, avrebbe già potuto ammazzare il campionato. L’obiettivo della Reggina, come ormai da inizio stagione, è quello di conquistare i tre punti. Domenica al Granillo arriva la Viterbese per l’ultima gara interna prima del giro di boa. A parlare della sfida, nel giorno della vigilia, sarà il tecnico amaranto Mimmo Toscano, che incontrerà la stampa domani presso la sala stampa dello Stadio Granillo

“La Reggina – si legge nella breve nota del sito ufficiale – comunica che domani 7 dicembre alle ore 12 presso la sala stampa dello Stadio “Oreste Granillo” si terrà la conferenza pre-gara di mister Domenico Toscano”.

