Reggina-Viterbese live, le formazioni ufficiali: nessuna sorpresa per gli amaranto

8 Dicembre 2019 14:08

Reggina-Viterbese live – Tutti gli aggiornamenti in diretta e in tempo reale dalla sfida del Granillo tra i ragazzi di Toscano e Calabro

Reggina-Viterbese live – “Vamos por la decima”, il tormentone di qualche anno fa che ha accompagnato il Real Madrid alla conquista della decima Champions League della sua storia. Con i dovuti paragoni, simile potrebbe essere quello che andrebbe ad accompagnare la Reggina alla conquista della decima vittoria di fila. Un cammino pazzesco, per i ragazzi di Toscano, che avrebbero potuto già ammazzare il campionato se non fosse stato per delle avversarie che non mollano. Al Granillo arrivano i ragazzi di Calabro, provenienti da un recente periodo non proprio esaltante dopo un avvio importante e che per questo iniziava ad annoverare i laziali come possibile sorpresa del girone.

REGGINA-VITERBESE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Rolando; Bellomo; Reginaldo, Corazza. A disposizione: Farroni, Geria, Blondett, Gasparetto, Rubin, Mastour, Paolucci, Rivas, Salandria, Sounas, Denis, Doumbia. Allenatore: Toscano.

Viterbese (3-5-2): Vitali; Atanasov, Markic, Baschirotto; De Giorgi, Pesea, De Falco, Bezziccheri, Urso; Pacilli, Volpe. A disposizione: Pini, Antezza, Milillo, Molinaro, Bianchi, Sibilia, Bensaja, Simonelli, Culina. Allenatore: Calabro.

