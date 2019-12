Reggina-Viterbese, i convocati di Toscano: ci sono Paolucci e Corazza, out Bresciani e De Francesco

7 Dicembre 2019 15:23

Reggina-Viterbese, al “Granillo” si gioca un’importantissima gara del girone C della Serie C: i convocati del tecnico amaranto Mimmo Toscano

La Reggina torna in campo. Impegno casalingo per gli amaranto. Avversario di domenica sarà la Viterbese. La squadra di Toscano è ancora imbattuta e vorrà mantenere questo status nella sfida interna. Gli ospiti sono reduci da quattro sconfitte consecutive, l’ultima in casa contro l’Avellino. I laziali hanno vinto solo una gara in trasferta ma lo hanno fatto sul prestigioso campo del Bari. Sconfitte di misura, invece, contro Monopoli e Ternana. Un avversario da prendere con le molle dunque per la Reggina, che sicuramente non vorrà mancare l’appuntamento con un’altra vittoria. Ecco i convocati per la sfida contro la Viterbese.

Reggina-Viterbese, i convocati di mister Toscano

La lista dei 23 convocati:

Portieri: Farroni, Geria, Guarna

Difensori: Bertoncini, Blondett, Garufo, Gasparetto, Loiacono, Rolando, Rossi, Rubin

Centrocampisti: Bianchi, De Rose, Mastour, Paolucci, Rivas, Salandria, Sounas

Attaccanti: Bellomo, Corazza, Denis, Doumbia, Reginaldo

