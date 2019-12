Reggina-Viterbese, 18ª giornata: al via la prevendita dei biglietti, info e prezzi

3 Dicembre 2019 11:37

Serie C Girone C, la 18ª giornata offre l’interessante sfida Reggina-Viterbese: la società comunica ai tifosi il via alla prevendita dei biglietti

Altro comunicato sui biglietti di Reggina-Viterbese, match valido per la 18ª giornata del Girone C di Serie C, diramato dalla società calabrese. Ecco la nota ufficiale apparsa sul sito web: “la Reggina comunica che è aperta la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso allo stadio “Oreste Granillo“ di Reggio Calabria relativo la gara di campionato tra la compagine amaranto e la Viterbese prevista per domenica 8 dicembre alle ore 15. Il tagliando di accesso allo stadio potrà essere acquistato online su vivaticket.it e a REGGIO CALABRIA e in provincia”. Per maggiori informazioni controllare sul sito www.vivaticket.it/ita/ricercapv.

