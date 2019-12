La Reggina 1914 in visita al reparto oncologia degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria [FOTO]

20 Dicembre 2019 20:52

La Reggina guarda anche al sociale, il club amaranto in visita al reparto oncologia degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria

La Reggina non scenderà in campo nella sfida contro il Francavilla, si è deciso infatti di rinviare tutta la gironata del campionato di Serie C. Nel frattempo il club amaranto guarda anche al sociale, la Reggina 1914 in visita al reparto oncologia degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Parla il Presidente Gallo: “Entrando in reparto ho trovato persone sorridenti e questo mi ha colpito molto. Questo reparto combatte in prima linea una guerra terribile, devo fare i complimenti al primario Pierpaolo Correale e al presidente dell’Associazione Arco (“Associazione ri-uniti Calabria oncologia”) Francesco Provenzano che a titolo completamente gratuito offre trattamenti sanitari girando l’Italia con un camper”. In alto la fotogllery con tutte le immagini.

