Reggina-Virtus Francavilla, ufficiale! Scelte data e ora del recupero [INFO]

21 Dicembre 2019 11:46

Definite data e ora del recupero Reggina-Virtus Francavilla, che si sarebbe dovuta giocare domani ma che è stata rinviata per i fatti ben noti

“La Lega Pro ha disposto il recupero della prima giornata di ritorno. Reggina-Virtus Francavilla si disputerà mercoledì 22 gennaio alle ore 18:30 presso lo stadio Oreste Granillo”.

Con questa breve nota apparsa sul sito ufficiale amaranto, è stata svelata la data del recupero della gara tra Reggina e Virtus Francavilla, che si sarebbe dovuta disputare domani, ma che è stata rinviata – così come tutta la prima giornata di ritorno di Serie C – a causa della scelta imposta dalla Lega Pro per i fatti ben noti degli ultimi giorni. Confermata dunque una delle due date che avevamo previsto ieri in anteprima.

