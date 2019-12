La Reggina scende in campo con UniReggio: “un gesto d’amore col colore di una passione”

14 Dicembre 2019 14:31

Reggio Calabria: dopo Città Metropolitana e Comune anche la Società Reggina 1914 dà l’adesione all’evento sociale che coniuga Sport Calcio e Solidarietà nella giornata di Assistenza alimentare “Un gesto d’amore col colore di una passione

Dopo Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria anche la Società Reggina 1914 dà l’adesione all’evento sociale che coniuga Sport Calcio e Solidarietà nella giornata di Assistenza alimentare “Un gesto d’amore col colore di una passione”. Presso la sede didattica di UniReggio sita in Piazzale Vallone Petrara n. 81, giorno mercoledì 18 dicembre alle ore 16.30, sarà presente la delegazione di titolari della Squadra Amaranto. In questo momento di successo stellare per la squadra, i calciatori rilasceranno autografi e selfie. La Reggina insieme ad UniReggio aspetta tanti curiosi e molti affiatati sostenitori dei primi in classifica. Tutta la cittadinanza è invitata a donare un sorriso, portando con sé pacchi alimentari destinati alle famiglie reggine che ne abbiano i requisiti di reddito. Un semplice gesto per sentirci vincenti.

Vicini al Natale, stringendoci più forte, pensiamo in grande per la Città, mettendo il cuore nelle attività sociali. Il Team calcistico che ha dimostrato valore e capacità di superare traguardi più alti, ora si dedica a fare solidarietà. UniReggio fa goal col boato della curva: “facciamo esplodere il tifo amaranto”!

