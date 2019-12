Reggina, Toscano: “questa squadra vuole vincere sempre”. Il tecnico manda anche un messaggio ai tifosi

16 Dicembre 2019 14:28

L’intervista al tecnico Domenico Toscano il giorno successivo alla sfida di Lentini fra Sicula Leonzio e Reggina: analisi del match e messaggio ai tifosi amaranto

La Reggina non si ferma più, anche a Lentini vince e ottiene la sua undicesima vittoria consecutiva. Contro la Sicula Leonzio non è stato semplice strappare i tre punti, sono serviti 95 minuti di pazienza per portarsi in vantaggio. “La squadra non è al 100%. Infatti è al 120%”, spiega il mister Domenico Toscano alle frequenze radio di “Antenna Febea”. E’ con queste parole che il tecnico reggino ha analizzato il match di ieri sera: “Abbiamo avuto qualche difficoltà perché la Sicula Leonzio ha messo in campo tanta corsa, determinazione e temperamento. Ci ha sorpreso anche il fatto che non hanno utilizzato con la difesa a quattro, si sono schierati con un modulo a specchio difendendosi con dieci uomini dietro la linea del pallone. Cambi vincenti? L’allenatore può anche avere l’intuizione giusta, ma il merito è solo dei giocatori. Sono loro che hanno sempre voglia di portare a casa i tre punti e spingermi a fare determinate sostituzioni, a non pensare mai di potersi accontentare di un pareggio. Questa Reggina ci ha abituato a vincere due a zero dopo pochi minuti di gioco, ma adesso capiteranno tante altre partite come questa, in cui l’avversario riescirà a tenere il risultato inchiodato e darà il massimo sapendo di aver di fronte una squadra forte. Ma non mi preoccupo, calciatori con questa tecnica prima o dopo il gol lo trovano. Partita da infarto? E’ fantastico vincere così. La panchina è tutta corsa dall’altra parte del campo per festeggiare la rete, io mi sono girato per esultare ma non ho trovato nessuno (ride, ndr). E’ il ringraziamento migliore per i tanti tifosi che sono arrivati da Reggio e ci hanno sostenuto. Virtus Francavilla? Domenica sarà l’ultima partita del 2019 e vogliamo vincere. Per questo invito come sempre i nostri sostenitori a riempire il Granillo. Non solo la squadra, tutta la città deve pensare che questo sia l’anno giusto per la promozione!”.

