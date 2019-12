Reggina, Toscano in conferenza: “Complimenti all’arbitro per il rigore di domenica. Ecco chi gioca al posto di Loiacono”

14 Dicembre 2019 12:28

Il tecnico amaranto Mimmo Toscano ha parlato nella conferenza stampa della vigilia di Sicula Leonzio-Reggina: ecco le sue parole

Conferenza stampa della vigilia per il tecnico amaranto Mimmo Toscano, che ha parlato il giorno prima di Sicula Leonzio-Reggina. Queste le sue parole direttamente dalla sala stampa dello stadio Granillo.

“La Sicula Leonzio vuole uscire da questo momento, così come noi vogliamo mantenere questo ritmo. Ognuno ha le sue motivazioni. Dipende tutto da noi. Dobbiamo capire cosa serve per metterli in difficoltà. Abbiamo una rosa ampia, lunga e dalle tante alternative. Chi si aspettava che Paolucci domenica potesse entrare e far bene? Lui come altre volte Rivas o Denis quando è entrato dalla panchina. Ho segnali importanti dai ragazzi, non vogliono staccare ma anzi non vedono l’ora di giocare domenica”.

“I ragazzi sono esigenti e mi aspetto di poter limitare i pregi degli avversari e di rendere le cose più semplici, al di là del risultato. Voglio che la squadra capisca che i punti ora, come quelli di domenica, iniziano ad essere pesanti”.

“Questa squadra ha la capacità di mantenere alto il ritmo per tutta la gara. Contro la Viterbese non è stato alzato nel secondo tempo, ma è stato l’avversario ad abbassarlo. Noi l’abbiamo mantenuto sempre alto. Pensavo che i laziali dessero più profondità e che servisse più rapidità, invece l’hanno messa sulla fisicità e Corazza e Reginaldo hanno incontrato qualche difficoltà. Poi con Denis abbiamo recuperato qualcosa”.

“Tanti tifosi al seguito? I ragazzi sentono la vicinanza, ci trasciniamo a vicenda, è un’arma in più che dobbiamo sfruttare e si è visto a Potenza ed in altre trasferte”.

“Complimenti all’arbitro per il rigore concesso domenica. Mi sembrava dubbio dal campo, poi ho visto immagini e fotogrammi, ho riletto il regolamento e mi sono reso conto fosse netto. Il pallone non era ancora uscito dal campo, era in gioco. Eseguire il regolamento e mantenere quel sangue freddo all’86’ non è semplice”.

“Indisponibili? Bresciani, Marchi, De Francesco e Doumbia. Quest’ultimo sta cercando di recuperare da una contusione importante che non ha ancora smaltito, pensavamo fosse più lieve come nel caso di De Francesco ma non è così. Chi al posto di Loiacono? Gioca Blondett“.

“Rubin si sta allenando bene nelle ultime settimane e potrebbe giocarsi il posto domani con Ronaldo e Garufo. Di Mastour, così come è stato per Paolucci, mi aspetto che arrivi il suo momento per essere determinante. Che siano 5, 45 o 90 minuti”.

