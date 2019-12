Reggina, Toscano lancia un appello ai tifosi poi svela i motivi dei successi

3 Dicembre 2019 09:25

L’analisi della sfida contro il Teramo ed il futuro a partire dalla sfida contro la Viterbese, parla l’allenatore della Reggina Mimmo Toscano

La Reggina mette la nona. Campionato incredibile per la squadra di Mimmo Toscano, il club amaranto guida la classifica con ampio margine e nell’ultimo match è arrivato un netto successo nella partita contro il Teramo. La partita alla vigilia si preannunciava insidiosa, la Reggina ha dominato in lungo ed in largo e ha chiuso la partita con il risultato di 0-3 grazie ai gol di Reginaldo, Corazza e Loiacono. Adesso la squadra è tornata subito al lavoro per preparare la sfida davanti al pubblico amico contro la Viterbese. I meriti di questi successi sono anche e soprattutto di mister Toscano, il tecnico è stato intervistato da ‘Il Corriere dello Sport’, interessanti indicazioni: “un passo avanti per continuare a crescere, siamo campioni d’inverno ma non rappresenta un obiettivo stagionale. Stiamo confermando le cose straordinarie. Se le altre ci seguono alla stessa distanza vuol dire che sono brave, la Reggina vincente rappresenta uno stimolo per chi le segue”.

“Il gruppo è alla base di tutto. Poi c’è l’applicazione con cui i ragazzi svolgono il lavoro, c’è tanta qualità con intensità straordinaria. Sono molto soddisfatto della sfida contro il Teramo, abbiamo superato un avversario che gioca bene al calcio, la nostra prestazione è stata di alto livello, i ragazzi non si accontentano mai. Possiamo ancora migliorare soprattutto sui calci piazzati, la circolazione della palla, la gestione del gioco d’attacco, in questa fase dovremmo essere più cinici”. Domenica arriva la Viterbese: “gara difficile, come le altre. Mi auguro di vedere lo stadio pieno, sarà il giusto riconoscimento per l’impegno straordinario dei ragazzi. Vogliamo mantenere il passo nelle prossime due partite. La città deve sognare dimostrando che crede nella Reggina e che ama la sua squadra, la Reggina rappresenta il veicolo per il rilancio sportivo e sociale della città di Reggio Calabria”.

Valuta questo articolo