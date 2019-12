Reggina, ti ricordi Pablo Caballero? Ecco che fine ha fatto l’ex meteora amaranto

23 Dicembre 2019 13:42

Reggina, l’ex Pablo Caballero cerca fortuna in Cile: l’esterno uruguayano militò nella squadra amaranto per sei mesi nel 2013, prima di tornare in patria a gennaio

Della serie: chissà che fine ha fatto. Pablo Eduardo Caballero Sebastiani, ai tempi in amaranto semplicemente conosciuto come Pablo Caballero, è finito oggi sulla pagine dei quotidiani sudamericani. L’esterno uruguayano è stato acquistato dal Cobreloa, storico club cileno militante in Primera Division. Si tratta della prima esperienza in carriera per l’ex Reggina, che lascia così i connazionali del Liverpool Montevideo. A 32 anni Caballero tenta quindi una nuova personale rivincita, per dare la svolta ad una carriera che nelle ultime tre stagioni non ha collezionato grandi soddisfazioni né in patria e né con i messicani del Murciélagos.

Reggina, Caballero sbarca in Calabria nell’estate 2013

Era l’estate 2013 quando la società amaranto andò a prelevare in prestito il classe ’87 dal Cerro. La sua avventura in riva allo Stretto però non fu fortunata, visto che Caballero non riuscì mai a confermare le attese create intorno al suo nome. In tutto l’arco del girone d’andata collezionò solamente 4 presenze, senza trovare la via gol, e nelle gerarchie il tecnico Gianluca Aztori diede maggior spazio all’allora giovanissimo Giovanni Di Lorenzo (oggi titolare al Napoli). Quella era anche la Reggina di Lucioni, Barillà e Adejo che clamorosamente al termine della stagione retrocesse in Serie C. Era il momento iniziale di una lunga serie di tragiche annate per la tifoseria calabrese, che assistette al passaggio dalla proprietà Foti a quella Praticò. Quei tempi sono ormai lontani, con il presidente Gallo si sta intravedendo finalmente la luce in fondo al tunnel.

