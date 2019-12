Reggina, Taibi: “Abbiamo svoltato, ricordo lo scorso anno di questi tempi. Sul mercato…”

25 Dicembre 2019 12:50

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi, mentre tutti sono in vacanza, inizia il suo lavoro più importante: il suo bilancio annuale

Vacanze per tutti, ma non per lui. In casa Reggina, calciatori e staff tecnico a riposo per la sosta legata alle festività natalizie. Per Massimo Taibi, invece, adesso viene il bello. Tra qualche giorno riapre il calciomercato e per il direttore sportivo amaranto è tempo di mettersi al lavoro in maniera importante. Qualche ritocco, come già annunciato, e ovviamente nessun stravolgimento su una squadra praticamente perfetta.

L’ex portiere è intervenuto ai microfoni di TuttoC per fare un bilancio sull’anno che sta per concludersi: “E’ stato un anno straordinario, con l’era Gallo abbiamo svoltato a livello societario e di ambizione. Mi ricordo che in questo periodo l’anno scorso uscivamo dal dramma, è un passato che non auguro a nessuno. Se mi aspettavo i dieci punti di vantaggio al giro di boa? No, assolutamente. Ero convinto di aver scelto un allenatore importante ma era difficile prevedere adesso dieci punti di vantaggio sulla seconda. Il mercato? Abbiamo fatto un punto della situazione con il mister. Questa squadra è difficilmente migliorabile, se c’è qualche lacuna siamo pronti a colmarla”.

